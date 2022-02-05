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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد تصدرها السوشيال ميديا.. مريم باقي تروي تفاصيل حملة "احمي جلدك"

دكتورة مريم باقي
دكتورة مريم باقي

دشنت الدكتورة مريم باقي، المتخصصة في الأمراض الجلدية، حملة للتوعية من أضرار فيروس كورونا على الجلد والبشرة على  السوشيال ميديا بعنوان "احمي جلدك" وذلك لحماية الجلد من أضرار كورونا، حيث أثبت الدراسات العلمية الحديثة أن "الطفح الجلدي" يعد أحد أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون والذي يرتبط بفيروس كورونا.

 

وأوضحت الدكتورة مريم باقي في دراسة بحثية نشرتها، أن الطفح الجلدي علامة رئيسية من علامات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة أصابع اليدين والقدمين، المعروف أيضًا باسم تورم الأصابع، لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين والقدمين، ما قد يؤدي إلى الشعور بالألم والحكة.

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وأشارت إلى وجود نوعان آخران من الطفح الجلدي، الذي يمكن أن يترافق مع مرضى كورونا، وهما الطفح الجلدي من نوع خلايا النحل والطفح الجلدي الشائك.

 

ولمواجهة تأثير كورونا على الجلد، طالبت الدكتور مريم باقي، باستخدام المرطبات بشكل منتظم، خاصة التي تحتوي على الدهون مثل مادة "السيراميدز"، وهناك بعض المرطبات التي تعمل على إعادة بناء الطبقة السطحية من الجلد مرة أخرى.

 

وأكدت الدكتورة مريم باقي أن هذه الكريمات من شأنها أن تُعيد بناء الطبقة السطحية من الجلد لاحتوائها على مادة "السيراميدز"، وبالتالي تعمل على تعويض الفقد الذي يحدث في الدهون وبالتالي تعمل على إعادة الخلايا للتماسك مع بعضها بعضا مرة أخرى بشكل سليم، فتحافظ على كمية المياه والرطوبة الموجودة في الجلد، وبالتالي لا تفقد البشرة المياه أو الرطوبة بشكل كبير، ولا يحدث الجفاف وفي نفس الوقت لا يكون هناك فتحات في الجلد لدخول الأجسام الغربية.

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