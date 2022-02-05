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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دور الأمن الوطني في حماية الشعب بثقافة الطارف بالأقصر

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دور الأمن الوطني في حماية الشعب".

 

 وأوضح العادلي حسان محمد أهمية جهاز الأمن الوطني ودور الأمن الوطني في محاربة التطرف، بجانب محاضرة بعنوان "أجيالنا والبناء الثقافي" وتحدث محمد إبراهيم عن الأجيال والبناء الثقافي وأهمية الثقافة للأجيال، بالإضافة إلي محاضرة عن "أسس التنمية البشرية" تناولت أهمية وأسس التنمية البشرية ودورها، إلى جانب عرض مسرح عرائس بعنوان "ثورة ٢٥ يناير" أداء سلوي جودة.

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عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "المرأة شقائق الرجال شركاء البناء" وتحدث محروس سعد جادالرب عن دور المرأة في بناء المجتمع وفي العصر القديم والعصر الحديث، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الألفاظ المشتركة المعاني فى اللغة العربية" وأوضح أ.د النوبي عبد الراضي تعريف وأنواع الألفاظ المشتركة المعاني.

 

 كما أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "شاعرة بنى سليم الخنساء بنت عمرو" وتحدث عمرو عبد الصبور عن حياتها ونشأتها ومقتل أخويها معاوية وصخر وإستشهاد أولادها الأربعة وشعرها وخصائصه والصحابية الشاعرة القدوة.

 

 بينما نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التجريب فى المسرح" وأوضح المخرج المسرحي محمود النجار ماهو التجريب وشرحه وأهم رواد التجريب، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقي العربية وأغنية وطنية"بسم الله" غناء المجموعة، وقدم قصر ثقافة بهاء طاهر إنشاد ديني للمنشد يحي بحر وأنشد "ياجمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".


أعد المركز الحضري ورشة حكي عن" سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه" إلقاء ممدوح محمد، كما نظم قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي أسئلة عامة فنية ودينية ورياضية للأطفال لإكتسابهم المعلومات أدارته إيمان علي ومني عبدالغني، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى معرض للرسم تنفيذ محمد إبراهيم أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها الورشة شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.

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