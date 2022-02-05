القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت القمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينج، العناوين الرئيسية للصحف الصادرة اليوم السبت، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي من بينها تصريحات وزير التعليم عن الأخبار المتداولة حول امتحانات الثانوية العامة، وتأكيد وزير التنمية المحلية عدم زيادة أسعار تعريفات ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس عقب تحريك أسعار البنزين.



وعنونت صحيفة "أخبار اليوم" تقول: "قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصينى "، أما صحيفة الأهرام فعنونت "قمة صينية مصرية في بكين اليوم.. السيسي وشي جين بينج يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بجميع المجالات"، وفي الجمهورية "قمة مصرية صينية لدعم الشراكة الاستراتيجية وبحث القضايا الإقليمية".

وأشارت صحيفة "أخبار اليوم" إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين المقامة في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن مشاركة الرئيس السيسي جاءت تلبية لدعوة الرئيس الصيني وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضحت "أخبار اليوم" أن السفير بسام راضي أشار إلى أن الرئيس السيسي سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتحت عنوان "وزير التعليم يحسم الجدل: كل الكلام عن امتحانات الثانوية ..فبركة"، وفي تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إنه لا صحة لأي شئ يتعلق بامتحانات الثانوية العامة يتم تداوله على المواقع الإلكترونية، موضحا أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا رسميا حكوميا في الفصل الدراسي الثاني في موعد لم يحدد بعد؛ لشرح التفاصيل رسميا بعد الاستقرار عليها أكاديميا وبعد استشارة أجهزة الدولة المعنية بذلك، وبالتالي لا صحة لأي معلومة قبل هذا المؤتمر.

وأضاف وزير التربية والتعليم - في تصريحاته لصحيفة "الجمهورية" - أن الوزارة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أعلنتها، وأنه لا مد لإجازة منتصف العام التي تبدأ رسميا اليوم وتستمر حتى الخميس 17 فبراير الجاري، وأن امتحانات الثانوية في موعدها المقرر وتنطلق في 11 يونيو المقبل، والدور الثاني في 13 أغسطس 2022.

وأشارت "الجمهورية" إلى إعلان الإدارة العامة للامتحانات أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالثانوية العامة 24 فبراير الجاري وتشمل جميع المواد التي سوف يؤدي الطلاب الامتحانات فيها.

وتحت عنوان "الحكومة تتلقى 87 ألف شكوى واستغاثة الشهر الماضي"، أشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثمن الدور المهم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في رصد الشكاوى والتعامل معها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، بما يساعد في تلبية احتياجات المواطنين.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تلقت ورصدت 87 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يناير المنصرم، وانتهت من فحص ومراجعة 85 ألف شكوى وتم التنسيق مع الوزارات والمحافظات كافة لسرعة تذليل العقبات التي تواجه أصحابها.

وتحت عنوان "لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس"، سلطت صحيفة "أخبار اليوم" الضوء على تأكيد وزارة التنمية المحلية عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بعد تعديل أسعار المنتجات البترولية.

وذكرت الصحيفة أن الوزارة وجهت المحافظين وإدارات المرور بتكثيف الحملات على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا.

وأشارت "أخبار اليوم" إلى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه 25 قرشا وتثبيت سعر السولار حتى نهاية مارس المقبل.

وتحت عنوان "الفريق أسامة عسكر ناقش جهود مجابهة التهديدات والتحديات بمؤتمر رؤساء أركان الدول الإفريقية في إيطاليا"، أبرزت الصحيفة عودة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إيطاليا بدعوة من قائد القيادة الإفريقية الأمريكية لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية والتى عُقدت بالعاصمة الإيطالية "روما".

وذكرت "الجمهورية" أن المؤتمر ناقش جهود مجابهة التهديدات والتحديات التقليدية وغير التقليدية المتعلقة بالمنظمات والجماعات التي تسعى لتقويض الأمن والحكم في قارة إفريقيا، كما ناقش الحضور عددا من الملفات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين الدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن عددا من رؤساء الأركان الأفارقة أكدوا أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر على ضرورة تكاتف الجهود ودعم العلاقات العسكرية بين كافة الدول الأفريقية، وأن المؤتمر يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين دول القارة الأفريقية.

ونقلت "الجمهورية" تأكيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية تطوير مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكافة دول القارة الأفريقية، وإشارته إلى توافق الرؤى حول إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح دول القارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أسامة عسكر التقى، على هامش المؤتمر، بالفريق أول ستيفن تاونسند قائد القيادة الأفريقية الأمريكية، استعرض خلالها عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والأفريقية.

وذكرت أن المؤتمر حضره عدد من رؤساء أركان الدول الأفريقية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأفريقية.

وتحت عنوان "17 مليون جنيه غرامة لشركات المحمول"، أبرزت صحيفة "الأهرام" القرار الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم شركات المحمول 17 مليون جنيه؛ لتجاوزها معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات التي أكدها تقرير نتائج قياسات الربع الأخير للعام الماضي، الخاص بكشف مؤشرات جودة خدمة الصوت والإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز أعلن، في الوقت نفسه، إنشاء محطات للهاتف المحمول في 500 قرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 1.5 مليار جنية ممولة من صندوق الخدمة الشاملة.

وتحت عنوان "عبد العاطي عقب انتهاء مشروعات تدوير بحر البقر والحمام: مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تأكيد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أن إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحسمة تقدر بـ15 مليون م3/يوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الري أوضح أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، بجانب تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة تنمية ومواجهة الاحتياجات المائية ومساهمة هذه المشروعات في تحسين البيئ شرق وغرب الدلتا.

وفي الشأن الرياضي، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لنهائي كأس الأمم الإفريقية (كان)، والذي سيواجه فيه الفراعنة منتخب السنغال غدا /الأحد/.

وعنونت "الأهرام" تقول: "المنتخب يدرس خطة مواجهة السنغال في نهائي (كان) غدا"، مشيرة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش طوى صفحة الفوز على الكاميرون، وبدأ على الفور في الاستعداد للمباراة النهائية.

وذكرت الصحيفة أن المنتخب واصل تدريباته صباح اليوم، إذ أدى اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة الكاميرون تدريبات بدنية خفيفة؛ خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات، بينما أدت المجموعة التي لم تشارك أو شاركت جزئيا تدريبات قوية، كما ركز الجهاز الفني خلال التدريب المسائي على خطة المباراة.

وأوضحت "الأهرام" أن كيروش حذر لاعبيه من خطورة هذه المباريات التي يعتبرها أقوى بكثير من مباراة الكاميرون في الدور نصف النهائي.