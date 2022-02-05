محمد جاد: زيارة الرئيس السيسي لـ بكين تعكس حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين|فيديو

قال الإعلامي محمد جاد ، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ "بكين" تأتي في توقيت هام جدا، وتعكس حجم تبادل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد مباحثات مع الرئيس الصيني ، في إطار تعزيز الطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين .

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأعلن الرئيس الصيني الصيني شي جين بينج، رسميا الأمس الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير 2022.