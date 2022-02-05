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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ فادح.. وكالة "بلومبرج" تنشر خبرا عن بدء غزو روسيا لأوكرانيا وتحذفه

أرشيفية
أرشيفية

نشرت وكالة “بلومبرج” اليوم السبت، عنوانًا رئيسيًا على الموقع حول "غزو" روسيا لأوكرانيا، ثم اعترفت بالخطأ وحذفته.

وقالت الوكالة في بيان "نحن نعد عناوين للعديد من السيناريوهات، ونُشر العنوان الرئيسي "روسيا تغزو أوكرانيا "عن طريق الخطأ في حوالي الساعة 4 مساءً على موقعنا على الإنترنت. نحن نأسف بشدة لهذا الخطأ".

صورة الخبر الذي نشرته “بلومبرج” بالخطأ

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وبحسب البيان، فقد تم حذف العنوان الخاطئ، ويجري التحقيق في ملابسات هذا الخطأ.

وأعلنت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.

ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وتستخدم التصريحات حول "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. 

وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.

روسيا غزو أوكرانيا الولايات المتحدة موسكو بلومبرج

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