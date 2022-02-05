السعودية لمواطنيها بـ النرويج:يجب البقاء في الدولة مصدر «شنجن» 3 أيام على الأقل

أصدرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج، آمال يحيى المعلّمي، تنبيهاً للمواطنين القادمين إلى البلد الإسكندنافي، بخصوص الدخول بتأشيرة "شنغن".

وأوضحت أنه على الراغبين بزيارة النرويج في الفترة الحالية؛ الحرص على عدم الدخول مباشرة بتأشيرة "شنغن" من دولة أخرى، دون المرور بالدولة مصدر التأشيرة والبقاء فيها مدة ثلاثة أيام على الأقل.

وأشارت "المعلمي" إلى أن هذا التنبيه يأتي حرصا على عدم تعرضهم للتوقيف في المطار والمساءلة، وربما لا يسمح لهم بالدخول إلى النرويج.

جدير بالذكر أن الحكومة النرويجية أعلنت مطلع فبراير الجاري رفع معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا وعوده الحياة لطبيعتها، عدا ارتداء الكمامة في الأماكن التي يتعذر الالتزام فيها بالتباعد وفي وسائل النقل العام.