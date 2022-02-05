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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرلمان العربي يدعو إلى تنفيذ منظومة متكاملة لتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لضحايا الإرهاب

النائب السفير عبدالله
النائب السفير عبدالله العيفان عضو البرلمان العربي

دعا  النائب السفير عبدالله العيفان عضو البرلمان العربي، إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة لتوفير كافة أشكال الرعاية والدعم لضحايا الإرهاب، بما يشمله ذلك من رعاية اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية ونفسية.

جاء ذلك خلال مشاركته ممثلا عن البرلمان العربي في الاجتماع المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإطلاق الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بضحايا الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأشار "العيفان" في كلمته في المؤتمر إلى أن الدول العربية تعد من أكثر دول العالم التي اكتوت بنار الإرهاب، وهي في الوقت ذاته من أكثر الدول حرصاً على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، بالنظر إلى الثمن الباهظ الذي دفعته هذه الدول من دماء أبنائها في محاربة هذه الظاهرة البغيضة التي لا تنتمي إلى دين أو جنس أو عرق.


ودعا النائب السفير عبدالله العيفان، إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم؛ حتى تصبح هذه القضية مبدئاً راسخاً، ليست فقط في قواعد القانون الدولي، وإنما أيضاً في الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية سن تشريعات تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية.

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