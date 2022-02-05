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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر توصيات الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية

التامين الصحى
التامين الصحى

تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، ما أسفرت عنه فعاليات الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، والذى كان تحت عنوان (التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وذلك من خلال جلسات الملتقى التي تناولت الموضوعات التالية:

إعادة تنظيم دور شركات إدارة الرعاية الصحية ضمن قانون التأمين الجديد، وذلك عن طريق السماح بإنشاء شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.

 

استعراض دور الهيئات الرقابية فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل والآلية التى تتبعها الهيئات الرقابية من أجل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطب، وقد تم عرض تجربتي سلطنة عمان و إمارة دبي.

 

تسليط الضوء على الطرق العلمية للتسعير من خلال ورشة عمل ناقشت أهم العوامل المؤثرة على التسعير، وهي:

التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على تقدير الخطر.

توافر البيانات اللازمة لإعطاء التسعير المناسب.

 

وتطرق الخبراء خلال الجلسات الى أهمية التكنولوجيا الرقمية ودورها فى رفع معدل النمو  الاقتصادي داخل الدولة، وذلك من خلال:

المساهمة فى دخول عملاء جدد من مستخدمى التكنولوجيا إلى شركات التأمين عن طريق المنصات التكنولوجية والرقمية الخاصة بالشركة.

 

تحقيق التسعير العادل للمنتجات التأمينية/ وذلك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.

 

المساعدة في انخفاض تكلفة الإصدار لشركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بما يساعد في انخفاض قيمة القسط التأميني.

 

وأكد الخبراء على دور شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال:

قيام شركات التأمين بتصميم منتجات تأمينية تغطى ما لا يغطيه التأمين الصحى للدولة.

 

خبرات هذه الشركات في إدارة المنظومة الصحية.

الإمكانيات والمؤهلات التكنولوجية التي تمتلكها شركات الرعاية الصحية لتطوير تلك المنظومة، والمهارات الإدارية التي تؤهلها لذلك.

 

وأوضحت الجلسات ركائز مفهوم الشمول المالى:

الرعاية الصحية

التأمين متناهى الصغر

الحماية من الكوارث الطبيعية

التأمين الخاص بالتقاعد من العمل

 

وانتهت فعاليات الملتقى إلى التوصيات الآتية:

تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

ضرورة الارتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الاقتصادية.

 

الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التأمين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الاختراق التأمينى مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية. 

 

العمل على تفعيل استخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

 

 

ضرورة تضافر كل أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين واحتياجاتهم، والذى يستلزم تطوير المنتجات واتباع الطرق العلمية فى التسعير وعملية تقدير الخطر. 

 

ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمى خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تفعيل متطلبات التحول الرقمى فور اكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول. 

 

تشجيع  قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى.

 

قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

النظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال؛ خدمة العملاء ومركز الاتصالات وإصدار الموافقات.

القطاع الخاص التحول الرقمي الاتحاد المصري منظومة التأمين الصحي الشمول المالي التامين الصحي الشامل

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