أكبر وصول خلال الأسبوع..مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم “السبت”، أكبر وصولا خلال الأسبوع، حيث يصل إلى المطار 22 رحلة طيران دولية من أصل 51 رحلة طيران تصل إلى المطار خلال أيام الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت حتى الجمعة.

ومن المقرر أن أصل على متن الـ22 رحلة الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أكثر من 3 آلاف سائح، حيث تصل بين الرحلات الوافدة اليوم 13 رحلة طيران قادمة من المطارات البولندية، ورحلتين من دولة التشيك، ورحلتين من ألمانيا.

كما يستقبل المطار ضمن رحلات اليوم السبت رحلتين من دولة هولندا، ورحلة من إيطاليا ورحلتين من أوكرانيا، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها الجهات المختصة داخل المطارات المصرية.

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجاري وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوروبية.

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع، وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران، 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا.

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.