عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكبر وصول خلال الأسبوع..مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة طيران دولية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم “السبت”، أكبر وصولا خلال الأسبوع، حيث يصل إلى المطار 22 رحلة طيران دولية من أصل 51 رحلة طيران تصل إلى المطار خلال أيام الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت حتى الجمعة.

 

ومن المقرر أن أصل على متن الـ22 رحلة الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أكثر من 3 آلاف سائح، حيث تصل بين الرحلات الوافدة اليوم 13 رحلة طيران قادمة من المطارات البولندية، ورحلتين من دولة التشيك، ورحلتين من ألمانيا.

 

كما يستقبل المطار ضمن رحلات اليوم السبت رحلتين من دولة هولندا، ورحلة من إيطاليا ورحلتين من أوكرانيا، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها الجهات المختصة داخل المطارات المصرية.

 

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجاري وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوروبية.

 

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع، وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران، 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من إيطاليا.

 

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

مرسى علم مصر للطيران المطارات أوكرانيا الإجراءات الاحترازية المانيا مطار مرسى علم

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء

36 كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر في معرض الكتاب.. أبرزهم الطيب وجاد الحق وطنطاوي

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

أفضل أعمال شهر رجب .. نفحات ربانية ينبغي اغتنماها

في يومه العالمي.. مايا مرسي: مصر لديها آليات عديدة للقضاء على ختان الإناث

الأزهر يعقد ملتقاه السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة من 18 لـ 28 فبراير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

الوزراء ينفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

خلافات سلايف..زوجة العم وراء مقتل الطفلة ساندي وإلقاء جثتها في جوال أمام منزلها بالصف

الأرصاد الجوية : تحسن نسبي في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الحالي | فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

فيديو

اضطررت لبيع ذهبي.. علا رامي تتحدث عن أسرار حياتها

فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

فيديو جراف.. أنا كويس.. تعرف على آخر تطورات عمرو زكي الصحية

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ