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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ميناء سفاجا يستقبل LEVROSO قادمة من السعودية تقل 26 ألف طن ألومنيوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة LEVROSO قادمة من السعودية تقل علي متنها 26 ألفا و166 طن الومنيوم، كما تم تداول 26832 طن بضائع عامة ومتنوعة 227 شاحنة و12 سيارة.

 

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن شملت حركة الواردات تداول26832 طن بضائع عامة ومتنوعة 227 شاحنة و 12 ملاكي ومتواجد 11 سفن على أرصفة الموانئ.

 

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 66 شاحنة 11 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة، كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال 82 شاحنة بحمولة 556 طن بضائع عامة و 110 أطنان بضائع ترانزيت الي ليبيا و 1 ملاكي.

ميناء سفاجا ميناء نويبع البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري اليوم السبت حركة الواردات

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