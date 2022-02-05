عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في مالابو يدعو شعب غينيا الاستوائية للمشاركة بفعاليات مصر الاقتصادية

سفير مصر في مالابو
سفير مصر في مالابو يلتقي رئيس الغرفة التجارية الغيني

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، أنجيل نوكونوكو موكوسو، رئيس الغرفة التجارية الغيني، حيث استعرض السفير أهمية تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية والفرص المتاحة للتبادل التجاري، فضلًا عن الدور المحوري للغرف التجارية في تعزيز حركة التجارة بين البلديّن. 
واستعرض السفير المصري الجهود والأنشطة التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من أنشطة تستهدف الترويج للمنتجات المصرية وخاصة منتجات الحرف اليدوية والأسر المنتجة، فضلًا عن مشاركته في العديد من المعارض الدولية في عدة دول إفريقية شقيقة. 

 

كما تم مناقشة أهمية التعاون بين الغرفة التجارية في غينيا الاستوائية والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، حيث أعرب رئيس الغرفة التجارية الغيني عن رغبة بلاده في الاستفادة من الإمكانيات المصرية المتطورة في هذا المجال. 


كما دعا السفير المصري الشركات من غينيا الاستوائية للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة ومن بينها المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الأول الذي سيعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة الشراء الموحد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 في مصر.

مصر الاتحاد العام للغرف التجارية المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات الحرف اليدوية الاسر المنتجة المعارض الدولية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة غينيا الاستوائية تعزيز العلاقات التجارية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

موضوعات متعلقة

بحضور سامح شكري.. الاتحاد الافريقي: النزاعات والإرهاب بالقارة يؤثران على مسار التنمية|صور

سفير مصر في روسيا: مشاركة مصر بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي مهمة

المندوب المصري لدى الاتحاد الإفريقي: نأمل في وجود مواقف إفريقية موحدة إزاء مفاوضات تغير المناخ

تفاصيل مقتل زعيم داعش القريشي.. بايدن وضع مكافأة 10 ملايين دولار لمن يأتي برأسه .. زعيم التنظيم الإرهابي فجر نفسه وعائلته خلال مداهمة دامية للقوات الأمريكية | صور وفيديو

وزير الخارجية يتوجّه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

السفير المصري يبحث مع الجانب الروسي مسار عملية السلام في الشرق الأوسط

سفير مصر بالهند يبحث مع مستشار الأمن القومي الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب

رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري يؤكد خصوصية العلاقات بين القاهرة وطوكيو

ترشيحاتنا

كلمات حسين السيد وألحان طلال| تفاصيل أغنية لطيفة الجديدة حلم

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء

36 كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر في معرض الكتاب.. أبرزهم الطيب وجاد الحق وطنطاوي

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

أفضل أعمال شهر رجب .. نفحات ربانية ينبغي اغتنماها

في يومه العالمي.. مايا مرسي: مصر لديها آليات عديدة للقضاء على ختان الإناث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

الوزراء ينفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

خلافات سلايف..زوجة العم وراء مقتل الطفلة ساندي وإلقاء جثتها في جوال أمام منزلها بالصف

الأرصاد الجوية : تحسن نسبي في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الحالي | فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

فيديو

اضطررت لبيع ذهبي.. علا رامي تتحدث عن أسرار حياتها

فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

فيديو جراف.. أنا كويس.. تعرف على آخر تطورات عمرو زكي الصحية

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ