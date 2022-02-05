عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلمة لأبو مازن.. تفاصيل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني برام الله غدا

كلمة ابو مازن.. تفاصيل
كلمة ابو مازن.. تفاصيل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني غدا

يعقد المجلس المركزي الفلسطيني، اجتماعه  غد "الأحد"، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية، في مدينة رام الله.

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن كلمة سياسية شاملة في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي تعقد تحت عنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وتناقش دورة المجلس المركزي، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

كما تناقش جمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها.

وتبحث الدورة الـ31 للمجلس المركزي آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، ويناقش المجلس أيضا العلاقة مع الإدارة الأمريكية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس: متابعة القضايا الفلسطينية التي طرحت على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، ومجلس حقوق الانسان، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية.

ويبحث المجلس الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية، والمقاومة الشعبية وتطويرها وتفعيل ادواتها لمواجهة الاحتلال والاستيطان، كذلك ملف الأسرى وعائلات الشهداء.

وبخصوص الوضع الداخلي، يناقش المجلس المركزي سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الوطنية الفلسطينية.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي، انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني ابو مازن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني تفاصيل

ترشيحاتنا

كلمات حسين السيد وألحان طلال| تفاصيل أغنية لطيفة الجديدة حلم

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء

36 كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر في معرض الكتاب.. أبرزهم الطيب وجاد الحق وطنطاوي

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

أفضل أعمال شهر رجب .. نفحات ربانية ينبغي اغتنماها

في يومه العالمي.. مايا مرسي: مصر لديها آليات عديدة للقضاء على ختان الإناث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

الوزراء ينفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

خلافات سلايف..زوجة العم وراء مقتل الطفلة ساندي وإلقاء جثتها في جوال أمام منزلها بالصف

الأرصاد الجوية : تحسن نسبي في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الحالي | فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

اضطررت لبيع ذهبي.. علا رامي تتحدث عن أسرار حياتها

فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

فيديو جراف.. أنا كويس.. تعرف على آخر تطورات عمرو زكي الصحية

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ