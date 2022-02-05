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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في مشاجرة بالقليوبية بسبب حصان

المتوفى
المتوفى

لقى شاب مصرعه فى القليوبية خلال مشاجرة نشبت مع آخر بسبب نزول حصان المجنى عليه الأرض الخاصة بالمتهم حتى تعدى عليه بعصا خشبية فأرداه قتيلا فى الحال.


وتبين أن المشاجرة نشبت بين أحد الأشخاص والمجنى عليه ويدعى محمود وذلك بسبب قيام حصان الأخير بالنزول إلى الأرض الخاصة بالأول أثناء عودته من أحد الأسواق بقرى مركز بنها مستقلا عربته الكاور حيث تعدى عليه بعصا خشبية على رأسه أدت إلى وفاته.


كما تبين أن المجنى عليه يتيم الأب ويساعد والدته في بيع الخضراوات بالأسواق لتربية اشقائه الاربعة بعد وفاة والده.


من ناحية أخرى قاضي المعارضات فى القليوبية حبس تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لترويجهم المواد المخدرة على عملائهم بعدد من الأقسام بنطاق مديرية أمن القليوبية.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 4 عاطلين ببنها وشبين القناطر والخانكة، وبحوزتهم 60 جرام هيروين، 170 جراما من مخدر الأيس، و30 جرام استروكس، وسلاح ناري، وهاتف محمول ومبلغ مالي.


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

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