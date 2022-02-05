موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره مونتيري المكسيكي، اليوم السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها الإمارات.

وتنقل مبارة الأهلي “مجانا” عبر تطبيق قنوات أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى قنوات SSC السعودية على القمر الصناعي “عرب سات”.

الأهلي ضد مونتيري:

يسعى الأهلي للثأر من مونتيري المكسيكي بالفوز عليه في مباراة الليلة، وحجز تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي التقى مونتيري المكسيكي مرتين كأس العالم للاندية، حيث كانت المواجهة الأولى في نسخة 2012، وفاز مونتيري بهدفين دون رد، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.

اللقاء الثاني، كان في نسخة 2016، وفاز مونتيري على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.

خافيير أجيري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، هو من يقود فريق مونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية.

غيابات الأهلي أمام مونتيري:

يفقد الأهلي أيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، بجانب أكرم توفيق الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة المنتخب الوطني الأولى في كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا، من الظهور مع الأهلي في المونديال، بسبب استمرار مشوار الفراعنة في البطولة القارية حتى غد، الأحد.

كما يعاني الأهلي من إصابات عديدة في صفوفه، حيث سيفتقد الفريق لخدمات كل من المغربي بدر بانون والشاب أحمد نبيل كوكا بسبب معاناتهما من مضاعفات فيروس كورونا، بالإضافة إلى نجم الفريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو المنضم حديثا من برايتون الإنجليزي بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية، بجانب صلاح محسن الذي أجرى جراحة مؤخرا في وجه القدم، وعمار حمدي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.