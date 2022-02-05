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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

36 كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر في معرض الكتاب.. أبرزهم الطيب وجاد الحق وطنطاوي

شيوخ الأزهر
شيوخ الأزهر

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره، 36 كتابًا بأقلام شيوخ الأزهر الشريف، أثروا بها المكتبة العربية والإسلامية، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ومكتب تحقيق التراث بالأزهر، ومجلس حكماء المسلمين، ومركز الأزهر للترجمة.

تناولت هذه الكتب عددًا من القضايا في عدة تخصصات شرعية، كالعقيدة والشريعة والتفسير وغير ذلك من التخصصات العلمية، كما تناولت هذه المؤلفات عددًا من القضايا المعاصرة مثل استرداد بيت المقدس، والتطرف الديني وأبعاده، وسمات الحلال والحرام، والاجتهاد، وقضايا السلام وحوار الشرق والغرب، وأثر الإشاعات الكاذبة على المجتمع وغير ذلك من القضايا الحياتية والفقهية، وهذه قائمة بأسماء هذه الإصدارات:

1. كتاب "مقومات الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بـ 14 لغة.

2. "الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق.

3. كتاب "التطرف الديني وأبعاده أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق.

4. كتاب "الأنوار القدسية في الفوائد الخرشية لحل ألفاظ العقيدة السنوسية"، بقلم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، شيخ الأزهر الشريف.

5. "قطوف من رسالة الأزهر"، بقلم فضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

6. "المقتضب من كتاب الشريعة الإسلامية صالحة لكل زكان ومكان" لفضيلة الإمام الأكبر محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

7. "موقف أبي البركات البغدادي من الفلسفة المشائية"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

8. كتاب "سمات الحلال والحرام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق.

9. مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

10. "نظرات إسلامية" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

11. "المسلمون واسترداد بيت المقدس"، لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

12. "الحرية في الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.


13. "من أجل السلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

14. كتاب "حديث في العلل والمقاصد"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

15. كتاب "بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها"، لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

16. كتاب "العودة إلى الإيمان"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

17. "منهج القرآن في بناء المجتمع" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

18. "نحو عالم متكامل متفاهم"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

19. "الزمالة الإنسانية"، بقلم الإمام محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

20. "حضارة الإسلام وحضارة الغرب والسلام المفقود"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

21. كتاب «المقامات السَّنية في الردِّ على القادح في البَعْثةِ النبويَّة»، بقلم الإمام الأكبر الشيخِ سليم البِشْريّ شيخ الأزهر الأسبق.

22. "رأي في حوار الشرق والغرب"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

23. مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

24. "نحو اجتهاد فقهي معاصر"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

25. "الدين والوحي والإسلام"، لفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر الأسبق.

26. كتاب "آداب وقيم"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

27. كتاب "القول الطيب"، في 3 أجزاء، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

28. كتاب "حديث في العلل والمقاصد"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

29. "في المنهج الأزهري"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

30. "الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

31. "كلمة إلى الشباب"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

32. "مفهوم الجهاد في الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

33. كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

34. كتاب "نظرات في فكر الإمام الأشعري"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

35. "كتاب "الاجتهاد" لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

36. كتاب "في المصطلح الكلامي والصوفي"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال.

جناح الأزهر الازهر الشريف شيوخ الأزهر اصدارات البحوث الإسلامية هيئة كبار العلماء مكتب تحقيق التراث بالأزهر مجلس حكماء المسلمين

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