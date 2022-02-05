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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مدير مدرسة ابتدائية استولى على مصروفات 5 تلاميذ بسوهاج

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مدير مدرسة ابتدائية، بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ لاتهامه بتحصيل مصروفات مدرسية من التلاميذ والاستيلاء عليها لحسابه الخاص.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا مفاده ورود معلومات لوحدة مباحث جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بتحصيل “م. ا، 51 عاما، مدير مدرسة ابتدائية بمركز شرطة سوهاج، مبالغ مالية من 5 أولياء أمور 5 تلاميذ، قيمة مصروفات دراسية لأبنائهم والتحصل عليها لحسابه الخاص.

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وأثبتت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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