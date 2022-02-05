سلبية مسحة موسيماني قبل مواجهة مونتيري في كأس العالم للأندية

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي سلبية المسحة الطبية الأولى والثانية التي أجراها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

وقامت إدارة بعثة الفريق في أبوظبي بمخاطبة اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالإمارات لتأكيد نتيجة المسحة الطبية الثانية لموسيماني وتوضيح موقفه من قيادة الفريق في مباراة اليوم من الملعب.

ويواجه الأهلي فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم للأندية بالإمارات.