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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جابر نصار وحسين القلا في القاعة الرئيسية لمناقشة «الهوية بين الثقافة والتعليم»

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تستعد القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، اليوم لندوة «الهوية بين الثقافة والتعليم»، والتي تأتي ضمن الفعاليات الخاصة بالمعرض، المقام في أرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

 


وتأتي الندوة بحضور كل من الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، والدكتور عيد بلبع «العميد السابق لكلية الآداب جامعة المنوفية وعضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ»، والدكتور حسين القلا «مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر »، ويدير هذه الندوة الدكتور شوكت المصري «أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون».

 

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت يوم 26 يناير الماضي، على أن تستمر فعالياتها حتى 7 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، واختارت إدارة المعرض «اليونان» لتكون الدولة ضيف الشرف، والكاتب الراحل يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.


ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، ويضم (5) قاعات للعرض، و879 جناحا. فيما يصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ من بينهم 292 للنشر العام، و43 للكتاب الأجنبي، و89 للكتاب المدرسي، و97 للكتاب الإسلامي والتراث، و46 من مكتبات سور الأزبكية، و49 ناشرا أكاديميا، بالإضافة لـ 98 ناشرًا عربيًا، ودار وحيدة للنشر الصوتي، و2 من ذوي القدرات الخاصة 2، و7 مؤسسات مؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، و95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.

القاعة الرئيسية معرض القاهرة الدولي للكتاب الهوية بين الثقافة والتعليم ضمن الفاعليات الخاصة بالمعرض لدكتور جابر نصار

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