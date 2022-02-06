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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان تناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل فيما يخص التصرفات العقارية.. اليوم

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعاتها اليوم الأحد.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر ان تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال إجتماعها تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فيما يخص التصرفات العقارية ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة اليوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قانون الضريبة على الدخل التصرفات العقارية طلبات الإحاطة رئيس مجلس النواب

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