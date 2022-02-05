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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هجوم حاد عليه.. القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي مع السعودية

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي

أثارت أزمة الفنان القدير محمد صبحي، مع السعودية، الجدل الواسع، خاصة وأنه يعد أحد القامات الفنية الكبيرة في مصر، وذلك بعد أن أدلى بتصريحات أشاد فيها بالتطور في الحراك الفني بالمملكة العربية السعودية، وتحفظه على مستوى الأعمال المسرحية التي قدمها الفنانون المصريون في السعودية.

أغضب تصريح الفنان  محمد صبحي بتفضيله منح الفرصة للمبدعين السعوديين قبل الاستعانة بالممثلين المصريين، عدد من المسئولين في السعودية الذين اعتبروا تصريحاته غير مقبولة، ما تسبب في حالة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الهجوم على محمد صبحي

تعرض الفنان محمد صبحي لهجوم شرس بسبب تصريحاته التي ادلي بها، عن حالة التطوير الفني الذي تشهده السعودية في الفترة الأخير، حيث قال أن مصر تحمل الريادة الفنية بالوطن العربي، وانها ساهمت في تقديم عدد كبير من الفنانين العرب، والسعودية تشهد انفتاحًا كبيرًا خلال العام الأخير، وهو كفنان يرفض تقديم فن تحت عنوان الترفيه.

تطورت المسيرة الفنية في المملكة العربية السعودية كثيرًا في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي أشاد به الفنان محمد صبحي، لكنه كان يتمنى أن يقود تلك الصحوة الفنية، الفنانون السعوديون، لافتًا في تصريحات تليفزيونية، إلى ان هناك مبالغة في سفر المصريين وتقديم أعمال فنية هناك.

صرح محمد صبحي برفضه مبلغ 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحية «خيبتنا» لموسم الرياض، المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، اعتراضًا منه على العمل تحت شعار الترفيه، قائلاً: أنا لست مرفهاتي، وعرضت على السعودية عرض المسرحية مجانًا لكن ليس تحت شعار الترفيه».

انتقد الأمير السعودي عبد الرحمن، تصريحات الفنان محمد صبحي، مؤكدًا أن الفنانين المصريين تتم معاملتهم على أحسن وجه خلال تقديمهم أعمالهم الفنية في موسم الرياض، وانه لا يجب أن يصف زملائه بالمرفهاتية، وتدخل المستشار  تركي آل شيخ نافيًا حقيقة عرض الـ 4 مليون دولار على صبحي، مضيفًا ان محمد صبحي ليس إلا مجرد مشخصاتي. 

رد محمد صبحي بعد الهجوم عليه

قرر الفنان محمد صبحي الرد على مهاجميه، بسبب تصريحاته عن المملكة العربية السعودية، من خلال بيان صحفي قال فيه: « هذا الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي؛ قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلاما وليد أمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبّرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح؛ لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني؛ الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام.. 

وتابع: « أفضل أن أعمل في بلدي، وأقدم الفن الذي أريده حتى لو على خشبة مسرح مقام بالصحراء، كما أفعل الآن وأقدم عروضا مسرحية آخرها مسرحية نجوم الظهر؛ التي تعرض حاليا، وأعتقد أن هذا الرأي لا يغضب أحدا..

السعودية دولة شقيقة، وطول عمرنا نتمنى ونحلم أن يكون بها صحوة فنية بعد الانغلاق لفترات طويلة، وسعيد للغاية بما وصلت إليه حاليا، وكل ما أتمناه أن تراعي مستقبلا المحتوى، وأن تعطي الأولوية للفنانين السعوديين، ولكن في النهاية تبقى لمصر الريادة بحكم التاريخ والواقع، وكل شيء من مئات السنين، والحقيقة تقول إن أي فنان عربي لا يعرف طريقا للشهرة إلا إذا احتضنته القاهرة وقدمته للعالم العربي، ولمن يتعمد الإساءة لي وتأويل كلامي كما يحلو له، سأتركه لجهله، فلن يزايد أحد علي وعلى حبي لبلدي ولفننا المصري وغيرتي عليه».

الفنان محمد صبحي

بيان نقابة المهن التمثيلية حول الأزمة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية؛ برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا للتعليق على الأزمة التي أثارها الفنان محمد صبحي بتصريحاته حول الحركة الفنية في السعودية.

وجاء في البيان: تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي، وفي إطار المتابعة تلاحظ لنا في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان محمد صبحي عضو النقابة وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء وإذ يهم النقابة أن تؤكد:

أولا: أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيا: أن كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل في هذا الشأن.

ثالثا: إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدا من قبل النقابة

رابعا: إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أيه تصريحات من شأنها تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.

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