بث مباشر.. مباراة الأهلي ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه مونتيري المكسيكي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2022.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه في العام الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي المخضرم بيتسو موسيماني.

وتنطلق مباراة الأهلي ومونتيري اليوم السبت في كأس العالم الأندية على أرض "استاد آل نهيان" في نادي الوحدة الإماراتي، في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الموافق السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والموافق الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات مستضيفة النسخة الحالية من المونديال.

ويخوض الأهلي بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الحالية، وسط ظروف صعبة بعد أن خسر الفريق عددا كبيرا من نجومه نتيجة ظروف الإصابات المختلفة والغيابات لعناصر منتخب مصر.

وأعلن بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري كالتالي :

تشكيل الأهلي:

على لطفى – رامى ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

وسبق للنادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا، أن حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين عبر تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية ويبحث عن إنجاز جديد في النسخة الحالية من البطولة في الإمارات.

كان الأهلي واجه مونتيري مرتين سابقتين في بطولة كأس العالم للأندية، وتلقي هزيمة صعبة خلالهما، الأولى في عام 2012 بنتيجة 2/0، بينما المرة الثانية كانت بخماسية مقابل هدف خلال نسخة عام 2013.

وتُشارك في البطولة سبعة أندية هي:



الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال أفريقيا.

الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.

مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).

بيراي (تاهيتي) بعد انسحاب المرشح أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).

تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.

الجزيرة (الإمارات) بطل الدوري الإماراتي كمنظم للبطولة.

بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادورس».