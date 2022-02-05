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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فعالة وآمنة.. كريم صبري يكشف تفاصيل عملية تكميم المعدة لإنقاص الوزن| فيديو

كريم صبري
كريم صبري

عرضت الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن إجراء الدكتور كريم صبري استشارى جراحات السمنة والمناظير عملية تكميم معدة لأحد مرضى السمنة من أجل فقدان الوزن بفعالية وأمان.

 

وقال كريم صبري، إن عمليات جراحات السمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن.

 

وتابع كريم صبري: “عملية تكميم المعدة من العمليات الآمنة تمامًا في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة بصورة فعالة، لأنها تقلل كمية الطعام، خاصة أن العملية تشهد عزل جزء من المعدة المسؤول عن هرمون الجوع، وبالتالي الشبع سريعًا”.

 

وأكمل كريم صبري: “عملية تكميم المعدة تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة في نصف ساعة”، مشيرًا إلى أن  هناك ضرورة لإجراء التكميم في وقت قصير خاصة في الأوزان الكبيرة، وهذا الامر يجب أن يحدث باحترافية كبيرة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

ولفت إلى أن عملية التكميم من العمليات الآمنة، ولكن هذا لا يعني الوصول إلى 200 كجم لإجراء هذه العملية، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لإجراء هذه العملية في الأوزان الخفيفة.

كريم صبري تكميم المعدة فقدان الوزن اخبار التوك شو السمنة

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