بعد توديع أمم أفريقيا أمام مصر.. كيسييه يقود تشكيل ميلان أمام إنتر

في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بولي، المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر في قمة الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان

ويقود الإيفواري فرانك كيسييه تشكيل ميلان بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية على يد مصر في دور الـ 16.

وضم تشكيل ميلان كل من:

في حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسييه - أليكسس سايليميكاريس - رافاييل لياو

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جوسيبي مياتزا.