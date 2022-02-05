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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يخسر من القناة.. وديًا

الإسماعيلي
الإسماعيلي

خسر فريق الإسماعيلي، من القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير، في إطار سلسلة مبارياته التجريبية استعدادًا لاستئناف مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

 

ويستعد الإسماعيلي لاستضافة فريق فيوتشر يوم الخميس المقبل في ثامن جولات المسابقة المحلية، علي ملعبه بالإسماعيلية.

 

هدف الإسماعيلي الوحيد جاء عن طريق عمر الوحش في الشوط الثاني من ضربة جزاء، بينما سجل محمد عبد الله ومصطفى فارس هدفي فريق القناة.

 

وحرص الجهاز الفني للإسماعيلي، علي إشراك الصفقات الجديدة من أجل تحقيق عامل الانسجام والتناغم مع باقي لاعبي الفريق.

 

وكان الفريق بدأ اللقاء بتشكيل ضم: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وعمرو الحلواني وعبدالله محمد ومحمد نصر وأحمد أيمن في خط الدفاع وعمر الوحش وأحمد مدبولي وعماد حمدى وسايكو كونتيه وخالد النبريص في خط الوسط وحازم مرسي في خط الهجوم.

 

في حين شارك في الشوط الثاني عمر رضوان في حراسة المرمي وشادي ماهر وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل ومدحت فقوسه.

 

شهد اللقاء حضور، خالد زين نائب رئيس الإسماعيلي وخالد الطيب ووليد شعيب عضوا مجلس إدارة النادي.

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