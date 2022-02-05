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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تصل لـ 60%.. تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022 تشمل سلعًا جديدة

صدى البلد

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه من المتعارف عليه أن الأوكازيون يكون على الملابس فقط، لكن هذا العام يختلف، ليشمل الأوكازيون "الملابس، والأحذية، والمشغولات الجلدية، والأدوات المنزلية المُعمرة.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ناس بلدنا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأوكازيون فرصة كبيرة لكل مواطن، ويُتيح له شراء السلع اللازمة له بتخفيضات هائلة تتراوح ما بين 30% إلى 60%، بالإضافة إلى الجودة العالية. 
 

الأسعار المخفضة 

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المواطن يستفيد من الأسعار المخفضة والجودة العالية، والتاجر يستفيد في الترويج والدعاية لنفسه إضافة إلى التخلص من الموديلات القديمة.

وأضاف عبد المنعم خليل أن الدولة تستفيد أيضاً من خلال الترويج للتجارة الداخلية في مصر، وأن الأوكازيون فرصة لترويج التجارة في مصر، وعرض السلع المتنوعة بتخفيضات، معقباً: "كل محل بيعرض أفضل المنتجات والسلع اللي عنده".

وزارة التموين الاوكازيون الملابس شراء السلع عرض السلع

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