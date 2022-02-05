إحلال السيارات : خصم 10% من ثمن الملاكي و20% للتاكسي |فيديو

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن وزارة المالية أنفقت خلال العام الأول من إطلاق مبادرة إحلال المركبات التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى تعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي أو بنزين" ما يقرب من 300 مليون جنيه كحافز أخضر، خاصة وأن مقدمات السيارات الجديدة تُسدد لشركات السيارات نيابة عن المتقدم للمبادرة.



وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ناس بلدنا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قيمة "الحافز الأخضر" للسيارات الملاكي تصل لنحو 10% من سعر السيارة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألفا، و25% للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألفا.



إطلاق المبادرة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، أنه خلال العام الأول من إطلاق المبادرة الرئاسية تم تخصيص 13 ألفًا و100 سيارة من الماركات الثماني المشاركة في الإحلال، مقسمة إلى 12 ألفًا، و325 مركبة ملاكي وتاكسي، و775 مركبة تنتمي لفئة الميكروباص ذات سعة 14 راكبا.

وتابع: "الشهر الثاني للمبادرة تصدرت "نيسان إيجيبت موتورز" قائمة الشركات الأكثر تسليمًا للسيارات الملاكي والتاكسي بمبادرة الإحلال بعد مرور عام من إطلاقها بإجمالي 4480 سيارة من موديلات صني، وسنترا، التابعين لفئة السيارات السيدان العائلية، لتستحوذ على حصة تصل إلى %36 من إجمالي تسليمات المبادرة خلال تلك الفترة".