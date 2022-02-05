قوة دولية كبرى.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصين شريك استراتيجي لمصر.. فيديو

قال السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين ذات بعد استراتيجي في غاية الأهمية وهو كيفية إدارة مصر لسياستها الخارجية بما يحقق توسيع قاعدة المصالح المصرية مع دول العالم.

وأضاف رؤوف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "السياسة الخارجية المصرية لديها قدرات على التنوع والتحرك بين دول العالم بما يتوافق مع مصالح مصر".



وتابع رؤوف سعد: "الصين شريك استراتيجي لـ مصر في العديد من مجالات الصناعة والتكنولوجيا ومختلف المجالات التي تخدم عملية التنمية".

وأكمل: "الصين قوة دولية كبرى لها تأثيرها في النظام الدولي والتوازنات الدولية"، مضيفا: "زيارة الرئيس السيسي لـ الصين تتيح الفرصة لمراجعة مجمل العلاقات بين مصر والصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية".

