الأهلي يتأهل لربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

نجح الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، فب التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية عقب فوزه على نظيره سموحة بنتيجة 31 - 21.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء الأهلي بنتيجة 13 - 10 في اللقاء الذي أقيم على صالة الأهلي، قبل أن يوسع أصحاب الأرض الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

ويواجه الأهلي في دور ربع النهائي نظيره نادي سبورتنج الذي فاز على الشمس بدور ال 16 في المباراة التي جمعتهم صباح اليوم.



الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26 - 23، في اللقاء الذي أقيم على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

