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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيشو يجدد تعاقده مع نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية استعدادا لباريس 2024

كيشو يجدد تعاقده
كيشو يجدد تعاقده مع نادي المؤسسة العسكرية بالاسكندرية

جدد محمد ابراهيم كيشو بطل مصر الأوليمبي في المصارعة مع نادي المؤسسة العسكرية في الإسكندرية.

حضر توقيع العقود العميد إيهاب مصطفي شعبان سكرتير عام جهاز الرياضة للقوات المسلحة والعميد ايمن سعيد المصري المدير التنفيذي لنادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية والعميد خالد محمود رئيس المكتب الفني لجهاز الرياضة للقوات المسلحة والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة روابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري لكيشو.

ومن جانبه أعرب كيشو عن سعادته بالتجديد لنادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية مؤكدا أن المؤسسة العسكرية كان لها دورا كبيرا في الميدالية البرونزية التي حققتها في طوكيو الصيف الماضي.

وقدم كيشو شكره للواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري وللقوات المسلحة ونادى المؤسسة العسكرية على الدعم الكامل خلال الفترة الماضية مضيفا بأنه سيبذل قصاري جهده من أجل مواصلة التألق وتحقيق ميدالية اخري في أولمبياد باريس 2024.

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