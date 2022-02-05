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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين "الناتو" يبحث مع ماكرون وفون دير لاين الوضع على حدود أوكرانيا

الناتو
الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس شتولتنبيرج، اليوم السبت، أنه بحث هاتفيًا مع كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الوضع على حدود أوكرانيا. 

وكتب شتولتنبيرج - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - "كان من الجيد التحدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن التعزيزات العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها. إنني أثني على التزامه الشخصي بنهج الناتو ثنائي المسار القائم على الردع والدفاع والحوار. وحدة الناتو أمر أساسي في هذه اللحظة الحرجة".

وفي تغريدة لاحقة، كتب أمين عام الناتو "أطلعت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين على استمرار التعزيزات العسكرية لروسيا وأعمالها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وحولها. من المهم الحفاظ على التنسيق الوثيق بين الناتو والاتحاد الأوروبي في الخطوات التالية، بما في ذلك العقوبات المحتملة".

يأتي ذلك على خلفية اتهام كييف ودول غربية لروسيا بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا استعدادًا لغزو محتمل، فيما تنفي موسكو نيتها شن أي هجوم.  

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية التعزيزات العسكرية الروسية حلف شمال الأطلسي

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