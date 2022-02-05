مرتبط سلة 18 يهزم الاتصالات في بطولة الجمهورية







فاز فريق مرتبط كرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما على فريق الاتصالات بنتيجة 63/73 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت بالملاعب المفتوحة بالنادي ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الجمهورية.

من جانبه؛ قرر علي الجنايني المدير الفني للفريق استئناف التدريبات الجماعية غدا الأحد بالملاعب المفتوحة بالنادي استعداداً لخوض المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه مرتبط السلة فريق جزيرة الورد الاثنين المقبل بالجولة الثانية من الدور ذاته بملاعب نادي بورسعيد.

يذكر أن الفريق كان قد تأهل لبطولة الجمهورية عقب التتويج بذهبية بطولة الجيزة لهذا الموسم.