أحمد موسى يظهر بعلم مصر بعد تأهل مصر لـ نهائي أمم أفريقيا.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر بالتأهل لـ نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون حاليا.

وظهر الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، على الهواء ممسكا بـ علم مصر بعد تأهل مصر لنهائي أمم أفريقيا .



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل التحية للرجالة اللي صعدوا لنهائي أفريقيا ، ومهما حدث غدا احنا أبطال ومفيش حد يتخيل إننا هنلعب بكرة النهائي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رجال منتخب مصر لديهم إصرار وعزيمة وتحدي وإرادة للفوز بأمم أفريقيا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" منتخب مصر لعب 3 نهائيات في هذه البطولة حتى الآن ومصر تلعب غدا رابع نهائي لها أمام السنغال ".