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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أسعار أوبل كروس لاند موديل 2022.. وأبرز 5 موديلات صينية 2022 داخل السوق الإماراتي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

أسعار السيارة أوبل كروس لاند موديل 2022 .. صور

تقدم شركة أوبل الألمانية نسختها كروس لاند موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وهم ELEGANCE، والفئة الثانية TOP LINE، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الإصدارت المطروحة عن فئة الكروس اوفر الرياضية.

 

5 سيارات SUV موديل 2022 في عمان .. صور

عززت فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV من تواجدها داخل السوق العماني، نسبة إلى تصميمها الرياضي والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب، بالاضافة إلى التقنيات المستخدمة من قبل كل صانع، سواء كان الامر يتعلق بالتجهيزات الداخلية أو الخارجية والفنية أيضًا.

 

أبرز 5 سيارات صينية داخل السوق الإماراتي موديلات 2022.. صور

يضم السوق الاماراتي باقة من موديلات 2022، ومنها اصدارات الصانع الصيني المميزة، التي تمكنت من تحقيق نسبة انتشار عالية داخل الاسواق العالمية والعربية، لما تمتكله من قدرات متنوعة، وذلك بحسب الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

 

تصل لـ 10 آلاف جنيه .. زيادة في أسعار رينو ستيب واي موديل 2022.. صور

شهدت النسخة رينو ستيب واي موديل 2022  ارتفاعا في القيمة السعرية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت الزيادة بحوالي 10 آلاف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارت التابعة لعائلة الهاتشباك الرياضية، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

فخامة كورية .. جينيسيس G90 2023 بقدرات تخطف الأنظار|فيديو

استطاعت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية أن تحتل مكانة قوية وسط اسواق السيارات العالمية، لما تقدمة من اصدارات مميزة ومتنوعة ايضا، بين فئة الكروس اوفر الرياضية السيدان الفاخرة، ومنها النسخة جينيسيس G90 2023.

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