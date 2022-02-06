أخبار السيارات.. أسعار أوبل كروس لاند موديل 2022.. وأبرز 5 موديلات صينية 2022 داخل السوق الإماراتي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

تقدم شركة أوبل الألمانية نسختها كروس لاند موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وهم ELEGANCE، والفئة الثانية TOP LINE، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الإصدارت المطروحة عن فئة الكروس اوفر الرياضية.

عززت فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV من تواجدها داخل السوق العماني، نسبة إلى تصميمها الرياضي والذي يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب، بالاضافة إلى التقنيات المستخدمة من قبل كل صانع، سواء كان الامر يتعلق بالتجهيزات الداخلية أو الخارجية والفنية أيضًا.

يضم السوق الاماراتي باقة من موديلات 2022، ومنها اصدارات الصانع الصيني المميزة، التي تمكنت من تحقيق نسبة انتشار عالية داخل الاسواق العالمية والعربية، لما تمتكله من قدرات متنوعة، وذلك بحسب الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

شهدت النسخة رينو ستيب واي موديل 2022 ارتفاعا في القيمة السعرية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت الزيادة بحوالي 10 آلاف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارت التابعة لعائلة الهاتشباك الرياضية، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

استطاعت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية أن تحتل مكانة قوية وسط اسواق السيارات العالمية، لما تقدمة من اصدارات مميزة ومتنوعة ايضا، بين فئة الكروس اوفر الرياضية السيدان الفاخرة، ومنها النسخة جينيسيس G90 2023.