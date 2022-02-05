عمان.. 78.4 مليون ريال قيمة تداولات بورصة مسقط في يناير

ارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط بعمان الشهر الماضي إلى 78.4 مليون ريال عماني مقابل 71.9 مليون ريال عماني في ديسمبر 2021، كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 41.7 بالمائة لتصعد إلى 11848 صفقة مقابل 8358 صفقة في ديسمبر الماضي.

تراجع المؤشر الرئيسي 13 نقطة وأغلق على 4116 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى تراجع بعد أن فقد 278 نقطة وأغلق على 5798 نقطة مسجلًا هبوطًا بنحو 4.6 بالمائة، وتراجع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 5.6 بالمائة وأغلق على 501 نقطة متراجعًا حوالي 30 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 24 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 18 نقطة، وفق صحيفة الرؤية.

وتأثرت بورصة مسقط الشهر الماضي بتراجع أسهم العديد من الشركات القيادية المدرجة في قطاع الصناعة في الوقت الذي أظهرت فيه إحصائيات التداول تراجع أسعار 40 شركة مقابل 26 شركة ارتفعت أسعارها و22 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.

وتصدر سهم الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 28.2 بالمائة، وأغلق على 118 بيسة، وارتفع سهم الوطنية للتمويل بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 115 بيسة، وصعد سهم صناعة مواد البناء بنسبة 14.2 بالمائة وأغلق على 40 بيسة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 14.2 بالمائة وأغلق على 72 بيسة.