مونديال الأندية.. معلول: شخصية نادي القرن قادتنا للفوز على مونتيري المكسيكي

عبر علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن سعادته بتخطي عقبة فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة في ظل الغيابات الكثيرة التي يمر بها الفريق.

وقال معلول إن الفريق واجه تحديات صعبة، لكن شخصية وروح الأهلي «نادي القرن» في أفريقيا قادت اللاعبين كالعادة لتحقيق الفوز على مونتيري والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي قام بدراسة فريق مونتيري بشكل جيد ووضع الخطة المناسبة، واللاعبون أظهروا روحًا عظيمة على أرض الملعب، ولاحت للفريق عدة فرص خطيرة كانت كفيلة بمضاعفة نتيجة المباراة.

واختتم معلول: «الأهلي استعد بشكل جيد، ومن يرغب في كتابة تاريخ لنفسه يجب أن يستغل مثل هذه المواجهات الكبيرة، ونحن نسعى دائمًا لأن نكون عند حسن ظن الجماهير بنا».

