عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيرى رمضان: الأهلي صنع معجزة بالفوز على مونتيري وروح المنتخب انتقلت للاعبين

صدى البلد

أكد الاعلامي خيري رمضان، أن روح المنتخب الوطني انتقلت إلى صفوف النادي الأهلي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي، قائلا "الأهلي صنع المعجزة والأهلى دائما بمن حضر وهزم مونتيري بصف خليط بين لاعبين احتياطي وهذا التحدي وروح المصريين جميعا وروح المنتخب التي أثرت على لاعبي الأهلي".

وأقر الاعلامي خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، بأنه كان يتوقع الهزيمة بسبب الغيابات والاصابات التي تعرض لها الأهلي قبل المشاركة في مونديال الأندية، مؤكدا أن لاعبي الأهلي أهدروا الكثير من الفرص ويستطيع أن يفوز على بالميراس البرازيلي وهو في أسوأ الحالات ينافس على المركز الثالث والرابع.

وأعرب الاعلامي خيري رمضان، عن استياءه من الصعوبة التي يعيشها الجماهير المصريين من معاناة مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، متابعا: "الجماهير كان فيها أهلي وزمالك ودي روح نتمنى تسود وتخلينا فرحانين، ولكن زعلنا من فكرة نشوف الماتش ازاي وشوفنا الماتش بصعوبة والفيفا بتعصر الناس عشان تأخذ فلوس".

 

ترشيحاتنا

محمد صلاح:مكة دعت لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال وبكت عشان ارجع البيت

لقاء السيسي وبن زايد ثاني مرة خلال 10 أيام.. قوة وخصوصية العلاقات

البلتاجي: نجومية محمد صلاح نجحت في مواجهة بكاري جاساما خلال مباراة الكاميرون

علي رأسها إيلفوشيد.. الصحة: تعاقدنا لشراء أحدث 3 أدوية تعالج كورونا.. تفاصيل

70 سنتيمترًا .. مستجدات في إنقاذ الطفل ريان من البئر |فيديو

عماد النحاس : عبدالمنعم اكتشافي.. وهذا البديل الأنسب لعمر كمال أمام السنغال..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

بمن حضر.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي على مونتيري

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب وسائل النقل |فيديو

موعد مباراة الأهلي القادمة في مونديال الأندية

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية

خالد الغندور: الأهلي بمن حضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ