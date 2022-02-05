خيرى رمضان: الأهلي صنع معجزة بالفوز على مونتيري وروح المنتخب انتقلت للاعبين

أكد الاعلامي خيري رمضان، أن روح المنتخب الوطني انتقلت إلى صفوف النادي الأهلي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي، قائلا "الأهلي صنع المعجزة والأهلى دائما بمن حضر وهزم مونتيري بصف خليط بين لاعبين احتياطي وهذا التحدي وروح المصريين جميعا وروح المنتخب التي أثرت على لاعبي الأهلي".

وأقر الاعلامي خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، بأنه كان يتوقع الهزيمة بسبب الغيابات والاصابات التي تعرض لها الأهلي قبل المشاركة في مونديال الأندية، مؤكدا أن لاعبي الأهلي أهدروا الكثير من الفرص ويستطيع أن يفوز على بالميراس البرازيلي وهو في أسوأ الحالات ينافس على المركز الثالث والرابع.

وأعرب الاعلامي خيري رمضان، عن استياءه من الصعوبة التي يعيشها الجماهير المصريين من معاناة مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، متابعا: "الجماهير كان فيها أهلي وزمالك ودي روح نتمنى تسود وتخلينا فرحانين، ولكن زعلنا من فكرة نشوف الماتش ازاي وشوفنا الماتش بصعوبة والفيفا بتعصر الناس عشان تأخذ فلوس".