رجولة وتاريخ|معلق فلسطيني: لاعبو منتخب مصر يعرفون طريق الانتصار

وجه المعلق الرياضي الفلسطيني هشام معمر، التهنئة لمنتخب مصر والجماهير المصرية بعد التأهل لـ نهائي أمم أفريقيا .



وقال هشام معمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، ”إن مصر عزيزة على قلوبنا كلنا ".



وتابع هشام معمر :" لاحظت رجولة لاعبي منتخب مصر ومصر تلعب بالروح والتاريخ الكبير في كرة القدم ".

وأكمل هشام معمر :" لاعبو رجال مصر يعرفون قيمة إسعاد الجماهير المصرية والشعوب العربية، ولاحظنا حالة من التكاتف وروح قتالية من كل لاعبي المنتخب وهذا يدل على أن المنتخب المصري لا يتأثر بالظروف ".

ولفت هشام معمر :" المنتخب المصري يعرف طريق الانتصار والفوز من أجل تأكيد أن مصر في المقدمة"، مضيفا:" كيف يصرح صامويل إيتو ان مباراة منتخب مصر حرب وهذا أمر لا يصح ومنتخب مصر رد على إيتو في الملعب ".