عماد النحاس : عبدالمنعم اكتشافي.. وهذا البديل الأنسب لعمر كمال أمام السنغال..فيديو

قال عماد النحاس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ، إن المنتخب المصري قام بلعب 3 مباريات بمستوي ممتاز جدا ، مؤكدا أن مباراة المنتخب غدا مع السنغال ستكون قوية ، وأن منتخب السنغال قوي.

واضاف النحاس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه "إأم بي سي مصر " ، إن الإمكانيات التي يحتاج اليها اللاعبون لإعادة تأهيلهم بعد كل مباراة ليست كبيرة في الكاميرون ، مؤكدا أن هذا يمثل ضغطا علي الجهاز الطبي والفني للمنتخب المصري.

واوضح عماد النحاس ، أن اللاعب عبدالمنعم من ضمن أولادي الذين شرفت علي تربيتهم في النادي الأهلي وانا من اكتشفته وهو لاعب قوي ولدية شخصية قوية لافتة إلي أنه من أبناء النادي ، مؤكدا أن اللاعب إمام عاشور هو البديل الأمثل لعمر كمال .