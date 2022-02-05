70 سنتيمترًا .. مستجدات في إنقاذ الطفل ريان من البئر |فيديو

كشف نوفل بعمري، ناشط بالمجتمع المدني بالمغرب، مستجدات إنقاذ الطفل المغربي

ريان من البئر.

وقال "بعمري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الطفل ريان سقط في البئر يوم الثلاثاء الماضي الساعة الثانية ظهرا"، لافتا: "الأسرة لم تكتشف أنه سقط في البئر إلا الساعة الخامسة".

وأضاف: "السلطات تحاول منذ 4 أيام لإنقاذ الطفل"، مردفا: "رجال الحفر لم يصلوا لريان حتى الآن، وبينهم وبين ريان 70 سنتيمترا فقط".

وأشار: "لم يتم إسعاف ريان ولا إخراجه من البئر حتى الآن"، مؤكدا: "الفريق الطبي يزود الطفل ريان بالأكسجين على أمل أن يظل على قيد الحياة".

وأوضح: "لا حد يمكن أن يجزم بالوقت المتبقى لأن عملية الحفر تتم بشكل يدوي، وأي خطأ في عملية الحفر قد يؤدي لإنهيار التربة، لذلك العملية تتم ببطء وحذر حفاظا على أراوح الجميع".