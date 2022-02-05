حسام حسن : لاعبو الأهلي قهروا الصعاب .. وفخور بارتداء الفانلة الحمراء

اكد حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن لاعبي الفريق أكدوا ‏أن الأهلي بمن حضر، بعد تألقهم اليوم أمام مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في ربع نهائي كأس العالم ‏للأندية، وتحقيق الفوز بهدف دون رد والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لملاقاة بالميراس ‏البرازيلي.‏

وقال حسن: «هناك صعوبات كبيرة تواجه الأهلي بسبب الغيابات ما بين إصابات ‏ومشاركات الدوليين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، ورغم ذلك استطاع الفريق أن يقهر هذه الظروف ‏وأن يحسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة».‏

وأشاد مهاجم الأهلي بالجماهير التي تواجدت اليوم في ملعب آل نهيان لدعم ومساندة الفريق، ‏مشيرًا إلى أن جماهير النادي دائمًا ما تكون في «ضهر اللاعبين».‏

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: «أنا فخور باللعب للأهلي وارتداء ‏الفانلة الحمراء. وأبارك لنفسي ولجماهير النادي على الفوز اليوم والتأهل إلى نصف نهائي ‏كأس العالم للأندية».‏