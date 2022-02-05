حسام حسن : لاعبو الأهلي قهروا الصعاب .. وفخور بارتداء الفانلة الحمراء

اكد حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن لاعبي الفريق أكدوا أن الأهلي بمن حضر، بعد تألقهم اليوم أمام مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وتحقيق الفوز بهدف دون رد والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لملاقاة بالميراس البرازيلي.
وقال حسن: «هناك صعوبات كبيرة تواجه الأهلي بسبب الغيابات ما بين إصابات ومشاركات الدوليين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، ورغم ذلك استطاع الفريق أن يقهر هذه الظروف وأن يحسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة».
وأشاد مهاجم الأهلي بالجماهير التي تواجدت اليوم في ملعب آل نهيان لدعم ومساندة الفريق، مشيرًا إلى أن جماهير النادي دائمًا ما تكون في «ضهر اللاعبين».
واختتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: «أنا فخور باللعب للأهلي وارتداء الفانلة الحمراء. وأبارك لنفسي ولجماهير النادي على الفوز اليوم والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية».