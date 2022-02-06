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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بالتعدي على سائق "توك توك" لسرقته بالخليفة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عنصر إجرامي 4 أيام لاتهامه بالتعدى على سائق "توك توك" وسرقته.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

 

وتمكن رجال الأمن من ضبط عنصر إجرامى لقيامه بالتعدى على سائق "توك توك" وسرقته.

 

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق "توك توك" من البساتين مصاب بجرح طعنى.

 

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المصاب، قرر بأنه حال سيره بالمركبة في أحد الشوارع استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله إلى أحد الأماكن وحال سيرهما قام بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته واستولى منه على مبلغ مالى ولاذ بالفرار .

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

 

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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