أخبار التعليم|سياسة واقتصاد القاهرة تقدم منحًا لطلاب الدراسات العليا.. الأربعاء القادم تجارة عين شمس تطلق قافلة تنموية بالمنوفية ضمن «حياة كريمة»

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انطلقت فعاليات مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية تحت شعار "خير بلادى" وذلك بأرض الذهب بأسوان، والذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، بالاشتراك مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة.

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية القافلة التنموية لأهالي قرية شطانوف مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور محمود الميتنى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة وإشراف الدكتور ممدوح عبد العليم وكيل الكليه التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، عن المنح التي تقدمها الكلية خلال هذه الفترة للطلاب بشكل عام.

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من رحاب السيد أبو الغيط وولاء عرفه كشك ومحمد على الرشيدى وعلياء عاطف شمس الدين بكلية الطب، وسعد محمد إمام بكلية التربية، وشيماء محمد الشافعى ومحمد ابراهيم سكران ومحمد رضا بربر بكلية العلوم، وعطية عبد الوارث يوسف بكلية طب الأسنان، وإيناس محمد هاشم بكلية التربية الرياضية، ونانسى عباس الحفناوى بكلية الحاسبات والمعلومات، وإيمان محمد على بكلية التجارة.

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية تحت شعار " خير بلادى" وذلك بأرض الذهب بأسوان، والذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، بالاشتراك مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة.