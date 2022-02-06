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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. تعرف علي شروط التقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين بعين شمس… رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 


يتم على 5 مراحل.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء امس السبت 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة واذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.


تعرف علي شروط التقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين بعين شمس

أعلنت كلية العلوم بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم بمنح مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين، وهذه المنح متاحة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين من الذكور والإناث


صناعة الكاريزما ولغة الجسد دورة تدريبية بجامعة حلوان ...... اليوم

تستعد كليات جامعة حلوان، لإطلاق العديد من الورش والدورات التدريبية ضمن الأنشطة الطلابية لإجازة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلي إطلاق الجامعة عدة معسكرات بنشاط الجوالة بجانب مسابقات رياضية.


اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول لجامعة القاهرة فى هذا الموعد … تفاصيل

تنتهى كليات جامعة القاهرة من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، و ينتظر الطلاب نتائج الامتحانات قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى .

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