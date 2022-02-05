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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت..إحالة 41 حدثاً للنيابة و 65 مخالفاً لـ نظارة المرور في أسبوع

الكويت
الكويت

ذكرت احصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور الكويتي أنه تم توقيف 41 حدثا بقيادة مركبات ذويهم دون رخصة سوق وإحالة 65 مخالفا إلى نظارة المرور وإحالة 278 مركبة و27 دراجة الى كراج الحجز وتحرير 25.265 مخالفة متنوعة وذلك في الفترة من 29 يناير حتى امس الأول الجمعة الموافق 4 فبراير.

على صعيد اخر قالت وزارة الداخلية في بيان لها ان مقطع الاستهتار والرعونة والذي تم تداوله مساء يومي الجمعة والسبت على نظاق واسع مقطع قديم، وان الاجهزة المختصة ضبطت مرتكبي واقعة الاستهتار تلك في حينها.

من جهة أخرى، أسفر حادث تصادم عنيف مساء امس الاول على شارع الغوص مقابل منطقة مشرف عن إصابة مواطنين وخليجي بإصابات بليغة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرقة إطفاء مركز مشرف هرعت الى الموقع وقامت بإخراج المحشورين وتسليمهم للطوارئ الطبية.

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