لقطات حية لجهود إنقاذ الطفل ريان .. شاهد

أذاعت وسائل الإعلام المغربية والعربية لقطات حية لجهود إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر بشفشاون بالمغرب.

تمكنت قوات الإنقاذ المغربية فى إقليم شفشاون من إخراج الطفل ريان الذى سقط فى بئر منذ 4 أيام .

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" لحظات أنقاذ الطفل الريان، الذى شهد تضامنا عالمى كبير خلال الأيام الماضية.

وأفادت وسائل إعلام محلية في المغرب، بأن فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية، عثرت على الطفل ريان، العالق في حفرة عمقها 32 مترا منذ نحو 5 أيام.

وقال موقع "لو360" المغربي، نقلا عن مصادره، إن عناصر الوقاية المدنية عثروا على الطفل ريان، ودخل فريق طبي مختص، سيعمل على نقل الطفل إلى خارج البئر، ثم إلى المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التوصل إلي أي معطيات حول الحالة الصحية للطفل ريان، وفي انتظار ما ستسفر عنه الدقائق القادمة.

وانضم طبيب إلى فرق الإنقاذ في النفق استعدادا لفحص الطفل ريان، كما تم تجهيز مروحية طبية لنقله على الفور، ويوجد في المكان سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.