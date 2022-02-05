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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود حافظ : أنا جيت لهنيدي البرنامج على سرعة 180 |فيديو

الفنان محمود حافظ
الفنان محمود حافظ و محمد محمود ومحمد ثروت

أكد الفنان محمود حافظ خلال لقائه في برنامج " هنيدي شو " المذاع علي قناه " المحور " ، انه سعيد بالجلوس مع الفنان محمد هنيدي وعندما علم باستضافته في البرنامج لم تسعه الفرحة قائلا " أنا جاي لهنيدي علي سرعة 180 ".

واضاف محمود حافظ ، بتعلم من محمد هنيدي الشياكة والفنان محمد محمود اراه احسن فنان في مصر .

ومن جانبه أوضح الفنان محمد محمود ، إنه سعيد بالتعرف علي الفنان محمود حافظ والفنان محمد ثروت قائلا " أنا معرش من غير ثروت كنت هعيش ازاي "

وفي ذألك السياق تابع الفنان محمد ثروت مازحا " انا اليوم اجلس مع كوكبة فنية وهم محمد محمود ومحمود حافظ ومعرفش ازاي جلسوا معايا " قائلا " أنا عايز امشي ".

 

 

الفنان محمد هنيدي محمود حافظ محمد هنيدي محمد محمود محمد ثروت الفنان محمد ثروت

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