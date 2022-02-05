ركلات الترجيح تحسم هوية المركز الثالث بين الكاميرون وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا

تقدم منتخب بوركينا فاسو على الكاميرون بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ستيف ياجو افتتح التسجيل لـ بوركينا فاسو في الدقيقة 24 من متابعة لعرضية إيسا كابوريه في ظل غياب التغطية الدفاعية للاعبي الكاميرون.

وسجل أندريس أونانا حارس مرمى الكاميرون ثاني أهداف بوركينا فاسو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45 بعد فشله في إبعاد الكرة العرضية المرسلة من كابوريه، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب البوركينابي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل تشيك أوتارا الهدف الثالث لـ بوركينا فاسو في الدقيقة 49 من متابعة لتمريرة زميله بيرتراند تراوري.

وتمكن ستيفن بهوكن من تسجيل الهدف الأول لـ الكاميرون في الدقيقة 72، أعقبه فينسنت أبو بكر بالهدف الثاني في الدقيقة 85 بضربة رأسية قوية.

وعاد البديل أبو بكر ليسجل الهدف الثاني له والثالث للكاميرون في الدقيقة 88، معادلًا النتيجة، وذاهبًا بالمباراة لركلات الترجيح.

تشكيل بوركينا فاسو

وضم تشكيل بوركينا فاسو كل من:

في حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: إيسا كابوريه - إيدموند تابسوبا - ستيف ياجو - سوماليا واتارا

خط الوسط: جوستافو سانجاري - بلاتي توريه - إسماعيلا أوديراجوا

خط الهجوم: برتراند ترواري - تشيك أوتارا - عبدول تابسوبا

تشكيل الكاميرون

وضم تشكيل الكاميرون كل من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: مبايزو أوليفير، هارولد موكودي، أونجيني جيروم

وسط الملعب: أويانجو بيتولو،كوندي مالونج بيير، جيان جونيور أونانا، صامويل إيفس أوم جويت، إجناتيوس جانجو

الهجوم: باسجوج، ستفين بهوكن