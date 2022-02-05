أحمد موسى يعزي الأشقاء بالمغرب في وفاة الطفل ريان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، أن الديوان الملكي المغربي أعلن وفاة الطفل ريان الذي تم إخراجه من البئر منذ قليل .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "الملك محمد السادس يعزي أسرة الطفل ريان بعد وفاته".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "خالص العزاء للأشقاء في المغرب وخالص العزاء لأسرة الطفل ريان وخالص العزاء لـ مئات الملايين الذين انتظروا لحظة خروج الطفل ريان من البئر حيا".

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.