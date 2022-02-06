أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعزي الأشقاء بالمغرب في وفاة الطفل ريان.. اتحاد الكرة: واثقون بفوز لاعبينا بـ كأس أفريقيا.. وموعد الموجة الجديدة لـ متحور أوميكرون

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى يعزي الأشقاء بالمغرب في وفاة الطفل ريان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، أن الديوان الملكي المغربي أعلن وفاة الطفل ريان الذي تم إخراجه من البئر منذ قليل .

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج الطفل ريان البالغ 5 سنوات والذي كان قد سقط ظهر الثلاثاء الماضي، في بئر بقرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون بالمغرب، لكنهم لم ينجحوا في إنقاذه.

لن يدخل أحد الاستاد..تعليمات من رئيس الكاميرون بشأن مباراة مصر والسنغال |شاهد

قال مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إن الحالة المعنوية مرتفعة لدى لاعبي المنتخب المصري، معقبا: "كلهم ثقة في النصر إن شاء الله".

أشرف زكي: انتهاء الأزمة بين محمد صبحي وتركي آل الشيخ خلال يومين|فيديو

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الكبير محمد صبحي يقدر ويحترم السعودية ويقر بالطفرة الفنية لديها، قائلاً: "أنا أرى أن الخلاف بين الطرفين بسيط، وعادي أن يكون هناك خلاف ونحن نمتصه ولكن مشعلي الحرائق كثيرون ويحاولون إشعال الفتن باستمرار بين الطرفين".



الأرصاد: تحسن الطقس لمدة 72 ساعة والبرودة مستمرة ليلا.. وتقلبات جوية لحين حلول الربيع| فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سيبدأ بعد شهر ونصف الشهر، وتحديدا يوم 21 مارس، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية، وبداية من اليوم وحتى الثلاثاء، سيكون هناك تحسنًا نسبيًّا في الأحوال الجوية.



محمد صلاح: مكة دعت لـ مصر قبل مواجهة السنغال وبكت عشان ارجع

رد محمد صلاح قائد منتخب مصر على سؤال طريف حول مدى معرفة ابنته مكة بالمهمة التي ينجزها مع المنتخب.



سيد عبد الحفيظ : الأهلي محا ذكرياته السيئة مع مونتيري المكسيكي ..فيديو

هنأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي بعد تحقيق الفوز في أولى مباريات كأس العالم للأندية.



إيقاف كيروش.. اتحاد الكرة : واثقون بفوز لاعبينا بـ كأس أفريقيا |فيديو

قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن منتخب مصر رجال ولدينا مدير فني محترم وعلى قدر كبير من المسؤولية .



طبيب يكشف موعد الموجة الجديدة لـ متحور أوميكرون | فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن انتشار متحور أوميكرون يعادل 3 أضعاف انتشار متحور دلتا.



لو سواق الميكروباص رفع الأجرة.. طريقة الإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة الركوب| فيديو

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل مستمر مع المحافظات لضبط تعريفة الركوب والتأكد من عدم وجود أي زيادة في تعريفة الركوب خاصة بعد ثبات أسعار السولار.



الموجة الخامسة.. "الحساسية والمناعة": تسجيل 15 ألف إصابة بـ "أوميكرون" خلال أسبوع

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن وضع مصر في وباء كورونا أفضل من كثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر الآن أصبحت في الموجة الخامسة والتي بها أعلى معدل للإصابات.