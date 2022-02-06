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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا رامي مرت بأزمة مالية.. فنانون باعوا ممتلكاتهم

علا رامي
علا رامي

قالت الفنانة شمس خلال لقائها بأحد البرامج التلفزيونية انها باعت كل شيء تملكه بسبب قلة العمل بعد الثورة، وهى ليست الفنانة الاولى التي تتعرض لهذا الامر، فهناك العديد من النجوم اضطروا لبيع ممتلكاتهم سواء لقلة العمل او للصرف على علاجهم ومن ابرزهم.


علا رامي

الفنانة علا رامي مررت بـ أزمة مالية كبيرة في الفترة وحكت تفاصيلها خلال حلولها ضيفة على احد البرامج وقالت ":اضطررت لـ بيع ذهبي، لأن موهبتي هي التمثيل فقط، وأنا لست سيدة أعمال وبالتالي لن أستطيع العمل في أي مجال آخر، فقررت بيع الذهب وعمل وديعة في البنك.

وأكملت:"أي إنسان يمر بـ أزمة مالية بسبب أقساط، لم يستطع تسديدها أو متطلبات، وتوقعت مروري بالأزمة ولكن الحمد لله إنها جاءت بعد عمر طويل، وأنا لم أتصل بـ أي منتج أو مخرج لـ طلب العمل مجددا؛ لأن دا رزق من ربنا.


حورية فرغلي

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها تحملت  الكثير من التكاليف في رحلتها العلاجية وفقدت الكثير من ممتلكاتها  قائلة خلال  برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON : "بعت ڤيلتي والعمليات اتكلفت 5 ملايين جنية وعملت 17 عملية جراحية، وعمري في حياتي ما طلبت حاجة من أبويا ولا أمي.

يونس شلبي

واكدت زوجة الفنان يونس شلبي خلال حلولها ضيفة على برنامج يحدث في مصر مع الاعلامي شريف عامر، ان الفنان الراحل أنفق أموالًا ضخمة على مرضه، وكان قد أنشأ "ستوديو" كمشروع خاص، واشترى شقة لكنها اضطرت لبيع الممتلكات لتغطية تكاليف مرضه.

وتابعت: "الحمد لله إني ربيت ولادي وعلمتهم.. هو كان عاوز الولاد يتعلموا تعليم عالي، والحمد لله عملت كده".


لقاء سويدان

اما الفنانة لقاء سويدان فكان لها اسباب مختلفة لبيع ممتلكاتها ففي اواخر عام ٢٠١٩ اعتزلت الفن، وقررت ان تبيع سيارتها وومتلكاتها وتسافر الى دبي.

وتقول ل"صدى البلد": أعلنت من قبل اعتزالي، بسبب مروري بفترة صعبة جدا، وأنا كنت معتادة أن أعمل مع نجوم كبار ولهم طريقة في التعامل غير الموجودة حاليا، لذلك شعرت أن طرق التعامل التي اختلف جعلتني أقرر أن أوقف العمل وأسافر وأترك مصر، حتى انني بعت عربيتي وشعرت أنه لم يعد مكاني”.

لميس الحديدي حورية فرغلي لقاء سويدان يونس شلبي الإعلامي شريف عامر الفنانة شمس

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